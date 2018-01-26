Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları

Sivas'ta iki yolcu otobüsünde 3 kilo 514 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 2'si İran uyruklu 3 zanlı tutuklandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas- Erzincan karayolundaki uygulama noktasında, Van'dan Ankara'ya seyreden yolcu otobüsünü durdurdu.

Yolculardan İran uyruklu kadınlar R.R. (53) ve S.M'nin (27) üzerinde ve bagajlarında 2 kilo 345 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Enerji içeceği kutusunda metamfetamin

Kangal İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin ilçe girişindeki uygulamasında, Sivas'tan Malatya'ya giden yolcu otobüsü durduruldu.

Otobüste seyahat eden Y.Ç'nin (51) çantasında enerji içeceği kutularına saklanmış 1 kilo 169 gram metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan Y.Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.