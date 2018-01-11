Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları
Sivas'ta sokak satıcılarına yönelik polisin düzenlediği operasyonlarda son bir haftada 9 kişi gözaltına alındı.
Sivas'ta sokak satıcılarına yönelik polisin düzenlediği operasyonlarda son bir haftada 9 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Son 7 günde yapılan çalışmalarda 44 gram toz esrar, 27,11 gram sentetik uyuşturucu, 10 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 7'si savcılıkta, 2'si de çıkarıldığı mahkemede serbest bırakıldı.
Açıklamada ayrıca, Sivas Emniyet Müdürlüğünün narkotik maddeler üzerinde sokak satıcılarına karşı verdiği mücadelenin kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.