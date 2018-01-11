Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları

Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları

Sivas'ta sokak satıcılarına yönelik polisin düzenlediği operasyonlarda son bir haftada 9 kişi gözaltına alındı.

Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları

Sivas'ta sokak satıcılarına yönelik polisin düzenlediği operasyonlarda son bir haftada 9 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Son 7 günde yapılan çalışmalarda 44 gram toz esrar, 27,11 gram sentetik uyuşturucu, 10 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 7'si savcılıkta, 2'si de çıkarıldığı mahkemede serbest bırakıldı.

Açıklamada ayrıca, Sivas Emniyet Müdürlüğünün narkotik maddeler üzerinde sokak satıcılarına karşı verdiği mücadelenin kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.

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