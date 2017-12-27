Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonları

Sivas'ta sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda son 7 günde 2 kişi tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.





Son 7 günde yapılan çalışmalarda 1 kilo 117 gram metamfetamin, 37 gram skunk, 9 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu ve 88 tane exstacy hap ele geçirildi.



Olayla ilgili gözaltına alınan 10 kişiden 2'si çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.





Açıklamada ayrıca, Sivas Emniyet Müdürlüğünün narkotik maddeler üzerinde sokak satıcılarına karşı verdiği mücadelenin kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.