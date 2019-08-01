Sivas'ta uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında 6 kişi hakkında işlem başlatıldı, bol miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Ulaş ilçesinde M.K. isimli şahısın üst aramasında 1 kilo 600 gram esrar maddesi ele geçirildi. M.K. ve konuyla bağlantılı oldukları tespit edilen C.T. ve S.K. gözaltına alındı. C.T. savcılık kararıyla serbest bırakılırken, S.K. ve M.K. adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu.

Öte yandan Sivas'ın Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Suşehri Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yapılan aramada E.B, D.Ç ve N.H isimli şahısların üst aramalarında 43,66 gram Skunk maddesi ve 119 adet ecstasy hap ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alındı. Emniyet ifadeleri sürüyor. - SİVAS

Kaynak: İHA