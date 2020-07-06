Sivas'ta uyuşturucu aldıktan sonra araç kullanan iki sürücüye 12 bin 666 lira ceza Sivas'ta uyuşturucu aldıktan sonra araç kullandıkları tespit edilen iki sürücüye 12 bin 666 lira ceza uygulandı, ehliyetlerine 5 yıl süreyle el konuldu.

Sivas'ta uyuşturucu aldıktan sonra araç kullandıkları tespit edilen iki sürücüye 12 bin 666 lira ceza uygulandı, ehliyetlerine 5 yıl süreyle el konuldu. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullanırken yakalanan iki sürücüye 12 bin 666 lira para cezası kesildi, ehliyetlerine 5'er yıl süreyle el konuldu. Şüpheliler hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan da işlem yapıldı. Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Kaynak: AA