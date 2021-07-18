Sivas'ta uygulanan Kovid-19 aşısı 500 bin dozu geçti
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Sivas'ta uygulanan Kovid-19 aşısı 500 bin dozu geçti

Sivas'ta uygulanan Kovid-19 aşısı 500 bin dozu geçti
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan aşıda 500 bin dozun aşıldığı bildirildi.

Sivas'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan aşıda 500 bin dozun aşıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, salgınla mücadelede büyük mesafe kat edilen kentte 15 Ocak'ta başlatılan aşı çalışmaları doğrultusunda uygulanan doz sayısı 500 bini aştı.

Kentte bugün saat 16.00 itibarıyla birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 294 bin 694'e, ikinci dozu olanların sayısı 168 bin 506'ya, üçüncü dozu olanların sayısı ise 38 bin 859'a ulaştı.

Toplamda 502 bin 59 doz aşının uygulandığı kentte aşı uygulama oranı yüzde 60'ın üzerine çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sivas Numune Hastanesi Aşıdan Sorumlu Başhekim Yardımcısı Ragıp Sarıismailoglu, bilimsel veriler ışığında salgından kurtulmanın tek yolunun aşıdan geçtiğine dikkati çekti.

Her bireyin toplumsal duyarlılık örneği göstererek aşı olmasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Sarıismailoğlu, "Yeniden normal hayata tam anlamıyla dönmek için aşı şart. Bu noktada sağlık çalışmalarımız da gece yarısına kadar çalışıyor. İnşallah aşı hızımız daha da iyi seviyelere gelecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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