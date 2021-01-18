Sivas'ta usulsüz avlanan 9 kişiye 15 bin lira ceza

Sivas'ta usulsüz avlandıkları tespit edilen 9 kişiye 15 bin lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, Yıldızeli, Şarkışla, Zara, Suşehri, Koyulhisar ve il merkezinde av koruma ve kontrol faaliyeti yaptı.

Ekiplerce yapılan denetimlerde 9 kişinin usulsüz avlandığı tespit edildi.

Bu kişilere 15 bin lira ceza uygulanırken, 4 tüfeğe el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer