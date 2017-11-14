Sivas'ta Üst Geçit Çalışmaları

Sivas Belediyesince Devlet Su İşleri (DSİ) Kavşak'ta yapımı süren ve Karşıyaka'yı merkeze bağlayacak üst geçit çalışmasında tabyalar yerleştiriliyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Devlet Su İşleri Kavşağı'nda Sivas Belediyesi tarafından yapımı devam eden Karşıyaka'yı merkeze bağlayacak üst geçit çalışması sürüyor.



Ekiplerin aralıksız devam ettiği çalışmalar kapsamında üst geçidin ayakları tamamlanırken tabyalar da yerleştirilmeye başlandı.



Mimarsinan ve Diriliş mahallelerinde ikamet eden vatandaşlar da çalışmalardan memnun olduklarını belirtti.