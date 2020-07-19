Sivas'ta üretiliyor, dünyaya satılıyor Sivas'ta özel tasarım ve Osmanlı motifi işlemeli üretilen bıçaklar yurt dışında ve yurt içinde yoğun talep görüyor.

Sivas'ta özel tasarım ve Osmanlı motifi işlemeli üretilen bıçaklar yurt dışında ve yurt içinde yoğun talep görüyor.

Sivas'ta babasından ve dedesinde kalan mesleği devam ettiren bıçak ustası Mustafa Argut, el işçiliği ile Osmanlı motifi işlemeli bıçak üretti. Gravür yöntemi kullanılarak yapılan bıçakta yüksek kalitede çelik kullanılıyor. Üst düzey çelikler kullanılarak yapılan özel üretim bıçağın sap kısmı ise manda boynuzu, geyik boynuzu ve sarı pirinç balçaktan oluşuyor. Genel olarak koleksiyoncuların tercih ettiği bıçaklar yurt içinde ve yurt dışında yoğun ilgi görüyor. Bıçak ustası Argut tarafından el emeğiyle yapılan özel bıçakların fiyatı ise dudak uçuklatıyor. 2 bin lira ile 6 bin lira arasında fiyat biçilen bıçaklar göz kamaştırıyor.

ÜRETİLEN BIÇAKLARIN BENZERİ YOK

Mustafa Argut, bıçaklarda manda boynuzu, geyik boynuzu ve sarı pirinç balçak kullandıklarını belirterek, "Tamamen Osmanlı el gravür işlemesi ile işleme yaptık. Genelde Osmanlı desenli işleme yaptık. Bıçağın işlemesi 1 haftamızı aldı bizim. Başka bir bıçağın işlemesi 3 günümü aldı. Tasarımı kendime ait özel olan model bir bıçak. Bu bıçağın uç kısmında manda boynuzu geri kalan kısmında ise geyik boynuzu var. Ayrıca pirinç balçak da kullandım. Bunun üzerine tek tek kanal açarak Sivas'a özgü bizim zincir işleme dediğimiz işlemelerle bıçağın süslemesini bitirip bu hale getirdik. Bıçak ağız açım yeri ile işlemeleri birbirinden ayıran yere ince oluk, kanal dediğimiz sistemi yaptık. Eşsiz bir bıçak tasarımı çıkarttık ortaya. Bu bıçak çok tutulan bıçaklar arasına girdi" şeklinde konuştu.

FİYATLARI 2 İLA 6 BİN LİRA ARASI DEĞİŞİYOR

Bıçak ustası Mustafa Argut, elinde bulunan 3'lü set diye bilinen bir bıçak olduğunu dile getirerek, "Bu bıçağın sahibi 3'lü set olarak istedi. 3'üne de ayrı ayrı işleme yaptık. Bu 3'lü set almazar, doruk ve dövme nacaktan oluşuyor. Bu set İsrail'e gidecek. 6 bin liraya yaptık. Başka bir bıçağımız Finlandiya'ya gidecek. Orada geyik avı meşhurdur. Geyik avında kullanılacak. 2 bin liraya yaptık. Bir de Anadolu'nun göbeği sayılan Erzurum'a gidecek olan bir bıçağımız var. Onu da 3 bin liraya yaptık" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA