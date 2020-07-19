Sivas'ta üretiliyor, dünyaya satılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sivas'ta üretiliyor, dünyaya satılıyor

Sivas'ta özel tasarım ve Osmanlı motifi işlemeli üretilen bıçaklar yurt dışında ve yurt içinde yoğun talep görüyor.

Sivas'ta üretiliyor, dünyaya satılıyor
19.07.2020 11:36 | Son Güncelleme: 19.07.2020 11:39

Sivas'ta özel tasarım ve Osmanlı motifi işlemeli üretilen bıçaklar yurt dışında ve yurt içinde yoğun talep görüyor.

Sivas'ta babasından ve dedesinde kalan mesleği devam ettiren bıçak ustası Mustafa Argut, el işçiliği ile Osmanlı motifi işlemeli bıçak üretti. Gravür yöntemi kullanılarak yapılan bıçakta yüksek kalitede çelik kullanılıyor. Üst düzey çelikler kullanılarak yapılan özel üretim bıçağın sap kısmı ise manda boynuzu, geyik boynuzu ve sarı pirinç balçaktan oluşuyor. Genel olarak koleksiyoncuların tercih ettiği bıçaklar yurt içinde ve yurt dışında yoğun ilgi görüyor. Bıçak ustası Argut tarafından el emeğiyle yapılan özel bıçakların fiyatı ise dudak uçuklatıyor. 2 bin lira ile 6 bin lira arasında fiyat biçilen bıçaklar göz kamaştırıyor.

ÜRETİLEN BIÇAKLARIN BENZERİ YOK

Mustafa Argut, bıçaklarda manda boynuzu, geyik boynuzu ve sarı pirinç balçak kullandıklarını belirterek, "Tamamen Osmanlı el gravür işlemesi ile işleme yaptık. Genelde Osmanlı desenli işleme yaptık. Bıçağın işlemesi 1 haftamızı aldı bizim. Başka bir bıçağın işlemesi 3 günümü aldı. Tasarımı kendime ait özel olan model bir bıçak. Bu bıçağın uç kısmında manda boynuzu geri kalan kısmında ise geyik boynuzu var. Ayrıca pirinç balçak da kullandım. Bunun üzerine tek tek kanal açarak Sivas'a özgü bizim zincir işleme dediğimiz işlemelerle bıçağın süslemesini bitirip bu hale getirdik. Bıçak ağız açım yeri ile işlemeleri birbirinden ayıran yere ince oluk, kanal dediğimiz sistemi yaptık. Eşsiz bir bıçak tasarımı çıkarttık ortaya. Bu bıçak çok tutulan bıçaklar arasına girdi" şeklinde konuştu.

FİYATLARI 2 İLA 6 BİN LİRA ARASI DEĞİŞİYOR

Bıçak ustası Mustafa Argut, elinde bulunan 3'lü set diye bilinen bir bıçak olduğunu dile getirerek, "Bu bıçağın sahibi 3'lü set olarak istedi. 3'üne de ayrı ayrı işleme yaptık. Bu 3'lü set almazar, doruk ve dövme nacaktan oluşuyor. Bu set İsrail'e gidecek. 6 bin liraya yaptık. Başka bir bıçağımız Finlandiya'ya gidecek. Orada geyik avı meşhurdur. Geyik avında kullanılacak. 2 bin liraya yaptık. Bir de Anadolu'nun göbeği sayılan Erzurum'a gidecek olan bir bıçağımız var. Onu da 3 bin liraya yaptık" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden 'pes' dedirten savunma 3. Sayfa
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten savunma
Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor Magazin
Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor
Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı Magazin
Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak Ekonomi
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak
Ağabeyi kaza geçirdi, olay yerine gelen kardeşi yedek lastiği almaya çalıştı 3. Sayfa
Ağabeyi kaza geçirdi, olay yerine gelen kardeşi yedek lastiği almaya çalıştı
Tartışmaların odağındaki Tarih Kurumu Başkanı özür diledi: Çok pişmanım, Erdoğan isterse istifa ederim Güncel
Tartışmaların odağındaki Tarih Kurumu Başkanı özür diledi: Çok pişmanım, Erdoğan isterse istifa ederim
Bursaspor'un yıldızı Kadir Buğra Acar, genç yaşta hayatını kaybetti
Bursaspor'un yıldızı Kadir Buğra Acar, genç yaşta hayatını kaybetti
HDP'li vekilin tecavüz ettiği kadın iğrenç olayı anlattı: Sadistçe, hunharca tecavüz etti
HDP'li vekilin tecavüz ettiği kadın iğrenç olayı anlattı: Sadistçe, hunharca tecavüz etti
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can sakallarını kesti
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can sakallarını kesti
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi
AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi
Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti
Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı
ABD'de kadın polis dehşeti! Üstüne yürüyen falçatalı adama kurşun yağdırdı
ABD'de kadın polis dehşeti! Üstüne yürüyen falçatalı adama kurşun yağdırdı
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Bir buçuk tonluk 'Polat Alemdar' isimli dana, 55 bin liradan alıcısını bekliyor
Bir buçuk tonluk "Polat Alemdar" isimli dana, 55 bin liradan alıcısını bekliyor
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
Metroda şarkı söyleyen yolcunun boğazına sarıldı! Anbean kaydedilen olay sosyal medyayı ikiye böldü
Metroda şarkı söyleyen yolcunun boğazına sarıldı! Anbean kaydedilen olay sosyal medyayı ikiye böldü
Son dakika: Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe ile anlaştığını duyurdu
Son dakika: Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe ile anlaştığını duyurdu
Leeds United 16 yıl sonra yeniden Premier Lig'de mücadele edecek
Leeds United 16 yıl sonra yeniden Premier Lig'de mücadele edecek
Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var
Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 yendi
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 yendi
Mevsimlik tarım işçileri arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Mevsimlik tarım işçileri arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak
Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak
Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı! 75 ayrı suç kaydı var
Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı! 75 ayrı suç kaydı var
Basra sıcak hava dalgası geliyor! İşte 15 ilde beklenen sıcaklık değerleri
Basra sıcak hava dalgası geliyor! İşte 15 ilde beklenen sıcaklık değerleri
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Erkan Akçay Devlet Bahçeli Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Seyfi Dursunoğlu
Spor Ali Koç Can Bartu İrfan Buz Sergen Yalçın Bülent Korkmaz
Daha Fazla Çocuk Bursa Otomobil İngiltere
Şu an buradasınız: Sivas'ta üretiliyor, dünyaya satılıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.7.2020 11:50:28. #1.14#
title