Sivas'ta üretilen tekstil ürünlerinin pazar payı Kazakistan'da açılacak tanıtım ofisiyle artırılacak
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Sivas'ta üretilen tekstil ürünlerinin pazar payı Kazakistan'da açılacak tanıtım ofisiyle artırılacak

Sivas'ta üretilen tekstil ürünlerinin pazar payı Kazakistan'da açılacak tanıtım ofisiyle artırılacak
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Ekonomi

Sivas'ta üretilen tekstil ürünlerinin yurt dışında pazar payını genişletmek amacıyla Kazakistan'da tanıtım ofisi açılacak.

Sivas'ta üretilen tekstil ürünlerinin yurt dışında pazar payını genişletmek amacıyla Kazakistan'da tanıtım ofisi açılacak.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, yazılı açıklamasında, kentin ihracat potansiyelini artırmak amacıyla Organize Sanayi Bölgesi'nde açılan dış ticaret ofisinin Kazakistan'da şirket açtığını belirtti.

Bu ülkede özellikle tekstil alanındaki pazarda söz sahibi olabilmek için tanıtım ofisi de açacaklarını vurgulayan Eken, "Kazakistan'a çok büyük bir tanıtım ofisi açıyoruz. İnşallah temmuz sonunda valimiz, belediye başkanımız ve iş adamlarımızla birlikte Kazakistan'a giderek açılışını gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Eken, sonraki aşamada Kenya, Libya başta olmak üzere bir çok ülkeye açılacaklarına dikkati çekerek, "Artık ilimizi dünya standartlarında tanıtacağız. Sivas'ta üretilen ürünler gerçekten dünyada üretilen en kaliteli ürünlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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Sivas'ta üretilen tekstil ürünlerinin pazar payı Kazakistan'da açılacak tanıtım ofisiyle artırılacak - Haberler Ekonomi
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