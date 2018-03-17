Sivas'ta Üretilen Dürbünler, Afrin'de Kullanılıyor
Sivas'ta faaliyet gösteren ASELSAN Hassas Optik Üretim Tesisi'nde üretilen dürbünler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan güvenlik güçlerince kullanılıyor.
17 Mart 2018 Cumartesi 12:17
Sivas'ta faaliyet gösteren ASELSAN Hassas Optik Üretim Tesisi'nde üretilen dürbünler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan güvenlik güçlerince kullanılıyor.