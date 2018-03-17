Sivas'ta Üretilen Dürbünler, Afrin'de Kullanılıyor

Sivas'ta faaliyet gösteren ASELSAN Hassas Optik Üretim Tesisi'nde üretilen dürbünler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan güvenlik güçlerince kullanılıyor.

Sivas'ta Üretilen Dürbünler, Afrin'de Kullanılıyor

Sivas'ta faaliyet gösteren ASELSAN Hassas Optik Üretim Tesisi'nde üretilen dürbünler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan güvenlik güçlerince kullanılıyor.

Kaynak: Dunya.com

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