Sivas'ta Üretilen Demir Kesen Bıçağın Özelliği Sır Gibi Saklanıyor

Kurban Bayramı öncesi, Sivas'ta bir doçent ve 2 bıçak ustası tarafından geliştirilerek, çeliği 10 kat güçlendirilmiş karbon bıçaklar yoğun talep görüyor.

Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Cenk Kumruoğlu, Sivas'ta yıllardır bıçak ustalığı yapan İsmail ve İbrahim Gölebatmaz kardeşler ile yürüttüğü bir proje neticesinde çeliği 10 kat güçlendirilmiş karbon bıçak üretmeyi başardı.

10 KAT GÜÇLENDİRMEYİ BAŞARDILAR

Yapılan çalışmada bor elementini de kullanan Kumruoğlu ve Gölebatmaz kardeşler, 9 bileşimli bir karışım hazırladı. Bu karışımı dövme tekniğini ile güçlendiren ekip bıçak çeliğini normalden 10 kat daha fazla güçlendirmeyi başardı.

500- 1000 TL ARASINDA ALICI BULUYOR

Sertleştirdikleri çeliği Sivas bıçağında uygulayan ekip bu bıçağın çivi kesmesini de sağladı. Özelliğiyle dilden dile dolaşan karbon bıçağa her geçen gün talep artarken Kurban Bayramı'nın da gözdesi oldu. Siparişleri yetiştirmekte güçlük çeken ekip, bir karbon bıçağı yapılış özelliklerine göre 500 ila bin TL arasında satıyor.

ÖZELLİĞİNİ SIR GİBİ SAKLIYORLAR

Yaptıkları bıçağın 9 bileşenden oluştuğunu ve bu bileşenlerden 8 tanesini sır olarak sakladıklarını belirten İsmail Gölebatmaz şunları kaydetti: "Bıçağımızı yapıyoruz, bıçağımızı yaptıktan sonra sert bir yere değiyor ve deforme oluyor. Bizde kırılganlığı ve deforme olayını daha aza düşürmek için böyle bir bıçak yaptık. Çelik olarak karbon çeliği kullandık, içerisine bizim kendi bileşenimiz olan 9 karışımı kattık. Bu karışımı dövüyoruz, yoğuruyoruz ve kendi modellerimizi ortaya çıkarıyoruz. Bu karışımın başlıca ana maddemiz bor madenidir. Geriye kalan 8 tane karıştırdığımız madde bizde gizlidir. Bıçağımızı yaparken kattığımız malzemeleri kimseye söylemiyoruz."