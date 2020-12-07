Sivas'ta üniversite-sanayi iş birliği protokolü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sivas'ta üniversite-sanayi iş birliği protokolü

07.12.2020 12:57 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:17
Sivas'ta üniversite-sanayi iş birliği protokolü

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (CÜTAM) ile Eksantrik Sanayi ve Ticaret AŞ (ESTAŞ) arasında Ar-Ge protokolü imzalandı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (CÜTAM) ile Eksantrik Sanayi ve Ticaret AŞ (ESTAŞ) arasında Ar-Ge protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, söz konusu protokolle kentte üniversite-sanayi iş birliğinin artırılarak devam etmesi ve çalışmaların bilimsel metotlar ışığında yürütülmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında CÜTAM ve ESTAŞ'ta bulunan laboratuvarlar, araştırma ve geliştirme projeleri için ortak kullanılacak, eğitim faaliyetleri, bilimsel yayın gibi çalışmalar da birlikte yürütülecek.

Protokolün imzalanmasının ardından açıklama yapan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, "Bu protokolle hem bizim hocalarımız ESTAŞ'ın imkanlarından hem de ESTAŞ'taki arkadaşlarımız bizim merkezi laboratuvarımızdan yararlanabilecek. Bunun devamı da gelecek." ifadelerini kullandı.

ESTAŞ Genel Müdürü İsmail Timuçin de anlaşmanın ardından üniversiteyle birlikte faydalı çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen imza törenine, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Yekbaş, CÜTAM Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şimşir ile ESTAŞ Ar-Ge Müdürü Fatih Özaydın da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

İlgili Haberler

Üniversite-sanayi iş birliği 2244 protokolleri ile güçleniyor
Üniversite-sanayi iş birliği 2244 protokolleri ile güçleniyor
E-dönüşüm iş birliği protokolü imzaladı
E-dönüşüm iş birliği protokolü imzaladı
Başkan Cemil Deveci: 'Pandemi sürecinde Samsun'daki tüm kurumlar ile iş birliği halindeyiz'
Başkan Cemil Deveci: "Pandemi sürecinde Samsun'daki tüm kurumlar ile iş birliği halindeyiz"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Fahrettin Koca Muhsin Fahrizade Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yalın Ezgi Mola Ivana Sert Cem Yılmaz
Spor Erol Bulut Yılmaz Vural Ali Palabıyık Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Adana Aydın Bursa Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas'ta üniversite-sanayi iş birliği protokolü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 14:24:16. #1.15#
title