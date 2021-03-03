Sivas'ta üniversite öğrencisinden 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü'ne özel fotoğraf sergisi
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Sivas'ta üniversite öğrencisinden 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü'ne özel fotoğraf sergisi

03.03.2021 13:27 | Son Güncelleme: 03.03.2021 13:31
Sivas'ta üniversite öğrencisinden 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü'ne özel fotoğraf sergisi

Sivas başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde yaklaşık 4 yılda 250'den fazla kuş türü ile çeşitli kara hayvanını fotoğraflayan ve görüntülerini kayda alan üniversite öğrencisi Mustafa Aslan, 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü'nde "Sivas'ın Renkli Yaban Hayatı" adlı fotoğraf sergisi açtı.

Sivas başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde yaklaşık 4 yılda 250'den fazla kuş türü ile çeşitli kara hayvanını fotoğraflayan ve görüntülerini kayda alan üniversite öğrencisi Mustafa Aslan, 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü'nde "Sivas'ın Renkli Yaban Hayatı" adlı fotoğraf sergisi açtı.

Çocukken izlediği belgesel filmlerin etkisiyle yaban hayatına ilgi duymaya başlayan 24 yaşındaki Aslan, çeşitli kuş türü ile kara hayvanlarını görüntüleyerek doğadaki yaşam üzerinde farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Aslan, ilk profesyonel fotoğraflarını 2017 yılında çekti.

Profesyonel yaban hayatı fotoğrafçılığını 4 yıldır sürdüren Aslan, bu sürede 250'den fazla kuş türü ile çeşitli kara hayvanını hem fotoğrafladı hem de görüntülerini kayda aldı.

Çalışmalarını sosyal medya hesaplarında paylaşarak yaban hayatının önemine dikkati çeken Aslan, bu farkındalığı daha da artırmak için 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü'nde kentteki bir otelde fotoğraf sergisi açtı.

Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeşitli kuş türlerinin yanı sıra vaşak, kurt, tilki, sincap, domuz gibi kara memelerini de görüntülediğini söyledi.

Birçok yaban türünün kuraklık ve kaçak avcılık nedeniyle neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını vurgulayan Aslan, "milli hazine" şeklinde nitelendirdiği yabani hayvanlara sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

Türkiye'de özellikle İç Anadolu Bölgesi'nin eşsiz bir yaban hayatına sahip olduğuna dikkati çeken Aslan, "Ancak çoğu kişi bu yaban hayatı çeşitliliğinin ve öneminin farkında değil. Eğer yaban hayatını tanır ve seversek bu hayvanları daha çok korur ve gelecek nesillere aktarabiliriz. Ben bu farkındalığı oluşturabilmek ve bu gizemli dünyayı insanlara tanıtabilmek için 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü'nde sergi açtım." diye konuştu.

Diğer yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas İl Müdürlüğü de yaban hayatının önemine dikkati çekmek için aynı otelde "Fotoğraf ve Canlı Hayvan Sergisi" açtı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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