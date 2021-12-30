Sivas'ta üniversite öğrencilerine çevrim içi eğitim verildi

SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde "Tez Yazım Süreci, Yöntem ve Planlama" konulu çevrim içi program düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İletişim Fakültesi Sinema Kulübü tarafından Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim elemanlarından Arş. Gör. Özgür İpek'in moderatörlüğünde düzenlenen programa, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gizem Parlayandemir konuşmacı olarak katıldı.

Parlayandemir, öğrencilere tez yazım süreci, yöntem ve planlama gibi konularla birlikte sinema, medya ve toplumsal cinsiyet gibi hususlarda yazılan tez ve çalışmaları da çevrim içi eğitim üzerinden değerlendirdi.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri

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