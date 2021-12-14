Sivas'ta üniversite öğrencilerinden gönüllere dokunan proje - Haberler
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Sivas'ta üniversite öğrencilerinden gönüllere dokunan proje

Sivas'ta üniversite öğrencilerinden gönüllere dokunan proje
AA / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde eğitim gören bir grup öğrenci, "Damla Gönüllülük Hareketi" projesi kapsamında köy ilkokulunda etkinlik düzenledi.

SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde eğitim gören bir grup öğrenci, "Damla Gönüllülük Hareketi" projesi kapsamında köy ilkokulunda etkinlik düzenledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünce uygulamaya konulan "Damla Gönüllülük Hareketi" projesi kapsamında Cumhuriyet Üniversitesinde eğitim gören gönüllü öğrenciler Kurtoğlu Köyü İlkokulu'nu ziyaret etti.

İlkokul öğrencileriyle bir araya gelen gönüllü öğrenciler, çocuklarla oyunlar oynayarak, ok atıp, uçurtma uçurdu, köy okulunun dış duvarlarını çeşitli figürler ile süsleyerek renklendirdi.

Okul müdür vekili Harun Kuzucu, projede emeği geçen öğrencilere teşekkür ederek, "Öğrencilerimiz abla ve abileriyle çeşitli etkinlikler düzenleyerek hoş vakit geçirdi. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Sivas'ta üniversite öğrencilerinden gönüllere dokunan proje

Sivas'ta üniversite öğrencilerinden gönüllere dokunan proje

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AA / Çetin Karaçoban - Son Dakika Haberleri

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