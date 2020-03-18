Sivas'ta üniversite öğrencileri "Çanakkale şehitleri" anısına klip çekti Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kangal Meslek Yüksekokulu öğrencileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla şehitler anısına özel klip çekti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kangal Meslek Yüksekokulu öğrencileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla şehitler anısına özel klip çekti.

Çanakkale şehitleri anısına çekilen klipte, Kangal Meslek Yüksek Okulu sağlık kurumları işletmeciliği ve maliye programlarında eğitim gören 11 öğrenci ile ilçeden bir esnaf yer aldı.

Kangal Balıklı Kaplıca, Kangal köpek heykeli, Bozarmut Barajı ve Kangal Kalesi gibi ilçedeki farklı mekanlarda çekilen klipte öğrenciler, "Çanakkale" ve "Eledim Eledim" türkülerini okudu.

Öğrenciler, klip çekiminde kendilerine destek veren Kangal Belediye Başkanı Ahmet Kürşad Apaydın ve ilçe esnafına teşekkür etti.

Kaynak: AA