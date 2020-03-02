Sivas'ta üniversite öğrencilerden mehmetçik'e ışıklı destek
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Sivas'ta üniversite öğrencilerden mehmetçik'e ışıklı destek

Sivas'ta üniversite öğrencilerden Mehmetçik'e ışıklı destekSİVAS'ta, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan öğrenciler, Mehmetçik'e destek olmak için odalarındaki ışıklarla 'Bahar' ve 'TSK' yazdı.

02.03.2020 21:29 | Son Güncelleme: 02.03.2020 21:30
Sivas'ta üniversite öğrencilerden mehmetçik'e ışıklı destek

'ta üniversite öğrencilerden Mehmetçik'e ışıklı destek

SİVAS'ta, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan öğrenciler, Mehmetçik'e destek olmak için odalarındaki ışıklarla 'Bahar' ve '' yazdı.

Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içindeki KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencileri, Suriye'nin İdlib kentinde devam 'Bahar Kalkanı Harekatı'nda görevli Mehmetçik'e destek olmak için odalarındaki ışıkları aynı anda yakarak yurt binasında 'Bahar' ve 'TSK' yazdı. Öğrenciler daha sonra yurt bahçesinde Türk bayrağı açarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Üniversite öğrencilerinin Mehmetçik'e anlamlı desteğini vatandaşlar ilgiyle izledi.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Sivas'ta üniversite öğrencilerden mehmetçik'e ışıklı destek
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