Sivas'ta "Umudun Adı Türkiye" Konferansı

Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, Sivas'ta konferans verdi.

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Umudun Adı Türkiye" konferansında Mete Yarar, araştırmacı gazeteci Cansu Canan Özgen'in, Afrin'de başarıyla yürütülen Zeytin Dalı Harekatı hakkındaki sorularını yanıtladı.



Türk güvenlik güçlerinin ve milli savunma sisteminin geldiği başarılı noktaya dikkati çeken Yarar, Orta Doğu'da yaşanan sorunlar hakkında bilgiler verirken, günümüz savaş stratejileri ve Orta Doğu'da devletlerin siyasi adımlarını anlattı.



Yarar, Türkiye'nin ayağa kalktığını, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı ile bir kez daha mazlumların umudu olduğunu gösterdiğini ve kimsenin artık Türkiye'ye parmak sallama cesaretinde dahi bulunamayacağını belirtti.



Yarar'a doğum günü kutlaması



Programda Mete Yarar'a, Sivas Belediyesince doğum günü sürprizi yapıldı. Salondaki çocuklardan Zeynep Hazal ayağa kalkarak, "Mete abi" diye seslendi. Çocuğun ikinci seslenişine "efendim" diye cevap veren Yarar, "doğum günün kutlu olsun abi" cevabıyla karşılaştı. Yarar, sahnede Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ile doğum günü pastası kesti.

Sürpriz doğum günü kutlaması karşısında mutlu olduğunu belirten Yarar, "Şehitlerimiz olmasa biz buralarda bu konuşmaları yapamıyor olacaktık. Aslında onlar, biz bu organizasyonları yapalım, rahat uyuyalım diye değil, uyanalım diye şehit oluyor. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Bu organizasyonda emeği olan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.