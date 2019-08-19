19.08.2019 19:26

- Sivas'ta Uluslararası Satranç Turnuvası düzenlendi

SİVAS - Sivas Kongresi'nin 100. Yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Buruciye Uluslararası Açık Satranç Turnuvası' başladı.

Cumhuriyet Üniversitesi Taha Akgül Spor Salonunda düzenlenen 'Buruciye Uluslararası Açık Satranç Turnuvası' Sivas Valiliği koordinesinde Buruciye A.Ş. sponsorluğunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Satranç İl Temsilciliği ve Satranç Federasyonu'nun destekleriyle Sivas Kongresi'nin 100. Yıl etkinlikleri kapsamında gerçekleştiriliyor.

Turnuvanın açılışına Sivas Valisi Salih Ayhan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ve Buruciye A.Ş. Müdürü Mustafa Altun katıldı.

Ayhan: "Başarılar diliyorum"

Açılışta konuşan Vali Salih Ayhan, 100. Yıl önceki mücadele coşkusunu canlı tutmaya çalıştıklarını belirterek, "Kültürden sanata, spordan eğitime kadar 7'den 70'e toplumumuzun her kesimiyle 100 yıl önce ecdadımızın ortaya koyduğu milli mücadele coşkusunu, Cumhurbaşkanlığımızın, bakanlıklarımızın ve kurumlarımızın maddi-manevi desteğiyle canlı tutmaya devam ediyoruz. Sivas Kongresi'nin 100. Yılında, Sivas Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Buruciye A.Ş. ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliği ile Sivas'ta ilk kez Buruciye Uluslararası Açık Satranç Turnuvası düzenliyoruz. İlk defa yapılmasına rağmen, satranç dünyasında büyük ilgi gören turnuvamız, 10 ülkeden toplam 400 katılımcıyla 6 gün boyunca devam edecek. Turnuvaya dünyaca tanınmış birçok unvanlı sporcunun katılımı da bizi mutlu etmiştir. Katılımcılarımız 6 gün boyunca müsabakalara devam ederken bir yandan da Sivas'ımızın güzelliklerini görerek şehrimizin uluslararası tanıtımına katkı sağlayacaktır. Her biriniz ülkemize, şehrimize tekrar hoş geldiniz. Turnuvaya katılan tüm katılımcılara başarılar diliyorum" dedi.

Daha sonra Vali Salih Ayhan'ın açılış hamlesi ile turnuva start aldı. 5 farklı kategoride yapılan turnuvada 16 hakemde görev yaptı.

24 Ağustos Cumartesi gününe kadar sürecek olan turnuvada çeşitli kategorilerde yarışan yarışmacılara turnuvanın sonunda ödül verilecek.

Kaynak: İHA