Sivas'ta Ulaşıma Kar Engeli

Sivas-Malatya kara yolunun tipi ve fırtına nedeniyle ulaşıma kapatılması nedeniyle sürücülerin bekleyişi sürüyor.

Karayolları 16. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Sivas-Malatya kara yolu dün, etkili olan kar ve tipi nedeniyle saat 14.30'da trafiğe kapatıldı. Ulaş ilçesi girişinde önlem alan polis ekipleri Sivas'tan Malatya istikametine araçların geçişine izin vermiyor. Aralarında otobüs, kamyon ve tırların da bulunduğu çok sayıda araç ilçe girişinde ve dinlenme tesislerinde bekletiliyor.

Tır şoförü Doğan Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Divriği ilçesine gitmek için yola çıktığını ancak fırtına nedeniyle yolun kapatılmasından dolayı bekleyişini sürdürdüğünü söyledi.

Mehmet Batur ise tır şoförü olduğunu ve dün saat 15.00'den bu yana yolun açılmasını beklediğini belirtti. Batur, tipi nedeniyle karla mücadele ekiplerinin çalışamaması dolayısıyla beklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Samsun'dan yüklediği balıkları Diyarbakır'a götürmek üzere yola çıktığını anlatan tır şoförü Ferit Yüzbaşı ise olumsuz hava koşulları nedeniyle yoluna devam edemediğini söyledi.

Cenazeyle 2 gündür yollarda

Cenaze taşıma aracı şoförü Taşkın Koç iise 2 gün önce İzmir'den aldığı bir cenazeyi Tunceli'ye götürmek üzere yola çıktığını, yolların kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılmasından dolayı cenazeyle yolda kaldığını anlattı.

Öte yandan zaman zaman ulaşıma kapatılan Sivas-Erzincan kara yolunda da ise ulaşım güçlükle sağlanıyor. İmranlı ilçesinde bulunan Kızıldağ Geçidi'nde fırtına ve tipi etkili oluyor. Araçların geçişine kontrollü izin veriliyor.

Sivas sınırları içerisinde bulunan Kangal-Gürün, Şarkışla-Altınyayla-Ulaş, Suşehri-Şerefiye-Zara, Suşehri-Polat Deresi-İmranlı, Kangal-Çetinkaya ve Divriği-Arapgir yolları da kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kaynak: AA