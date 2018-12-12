Sivas'ta "Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür" Yarışması Yapılacak

Sivas'ta Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen "Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması" düzenlenecek.

Yarışmanın Sivas temsilciliğini yürüten Emrullah Alkaşı, düzenlediği basın toplantısında yarışmayla ilgili bilgi verdi.

"Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması"nın bu sene yedincisinin gerçekleştirileceğini aktaran Alkaşı,"Yarışma için

başvurular başladı. Her yıl toplumun ihtiyacına yönelik temalar

belirleyerek 'Ufka yolculuk' adıyla bilgi ve kültür yarışmaları düzenliyoruz." dedi.

Alkaşı, bu yıl yarışmanın konusunun "güzel ahlak" olduğunu dile getirerek, "İlkokul, ortaokul ve lise kategorisi olmak üzere 3 farklı kategoride yarışılacak. Yarışmaya Sivas'ta 20 bin kayıt hedeflemekteyiz. İki aşamalı olacak yarışmada 17-18 Şubat 2019'da online sınav

olacak. Online sınavda sadece 50 puanı geçen yarışmacılar yazılı sınava

girmeye hak kazanacak.

İkinci aşama ise 17 Mart 2019'da yazılı sınav şeklinde

gerçekleştirilecek. Bu ikinci aşamada dereceye girenler umre seyahati başta

olmak üzere bir çok ödül almaya hak kazanacak. Öğrencilerimiz yarışmaya www.ufkayolculuk.com adresinden veya okullarımızdaki ufka yolculuk temsilcilerimize başvurarak kayıt yaptırabilecek." dedi.