Sivas'ta uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı
07.10.2020 16:23 | Son Güncelleme: 07.10.2020 16:26
Sivas'ın Gölova ilçesinde uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı.
Sivas'ın Gölova ilçesinde uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı.
Mehmet Çetin (62) idaresindeki 06 RML 78 plakalı kamyonet, Çobanlı köyü yakınlarında arka dingil kısmının kopması sonucu uçuruma devrildi.
Kazada parçalara ayrılan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı.
Çetin, kaldırıldığı Gölova İlçe Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Sivas'a sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara