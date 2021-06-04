Sivas'ta üçüncü kattaki evin penceresinden düşen çocuk ağır yaralandı

Sivas'ta apartmanın üçüncü katındaki evin penceresinden düşen 3 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı.

Sivas'ta apartmanın üçüncü katındaki evin penceresinden düşen 3 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı.

Fatih Mahallesi 44. Sokak'ta ikamet eden Tayfun ve Şeyma P. çiftinin tek çocukları Gürsel P. (3), evde annesi ve babasının olmadığı sırada üçüncü kattaki evlerinin penceresinden düşerek ağır yaralandı.

Komşuların haber vermesiyle eve gelen sağlık ekipleri, çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Gürsel P'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde