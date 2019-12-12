Sivas'ta ücretsiz fotoğrafçılık kursu

12.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:57

Sivas Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde ücretsiz fotoğrafçılık kursu açılıyor.



Sivas Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunda; Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 18.00'da başlayacak olan kursa 50 öğrenci kabul edilecek. Başvurular ise Halk Eğitim Merkezinden alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı sertifikalı olan kursta; fotoğraf tarihi, makine türleri, makine ekipmanları, fotoğraf makinesinin bölümleri ve ayarları, objektif türleri, dijital fotoğraf makinesinde pozlandırma kontrolü, alan derinliği, kompozisyon, ışık gibi konular ele alınacak. Teorik ve pratik uygulamaların yapılacağı kurs, Aralık ayında başlayıp Mayıs ayında sona erecek. 200 saatlik kurs sonrası teknik gezilerde düzenlenecek. - SİVAS

Kaynak: İHA