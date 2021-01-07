Sivas'ta üç kurum işbirliği protokolü imzaladı

Sivas Valiliği himayelerinde, Cumhuriyet Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Sosyal, Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valiliği ek bina konferans salonunda yapılan protokol töreninde konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, 4 yıl önce hayata geçirilen protokolün yeniden güncellenerek bir kez daha yapıldığını belirtti.

Protokolün ihtiyaçların göz önünde bulundurularak yapıldığını aktaran Ayhan, "Bütün kamu kurum ve kuruluşları ile eğitim kurumları vatandaşa hizmet etmek için vardır. Kurumların enerjilerini, bilgi birikimlerini ve tecrübelerini paylaşmaları son derece önemli. Üniversite evrensel bilginin kaynağıdır. Orada üretilen bilgilerin hem sahaya hem de şehirdeki kurumlara yol aydınlığı olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Evrensel bilginin kaynağı olan üniversitelerin önemine değinen Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Protokol kapsamında öğrencilerimizin bilimsel düşünme ve davranışlarda estetik değerleri birleştiren, üreten, problem çözen, değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak, araştırmaya ilişkin, iş birliği geliştirmesine imkan sağlayacağız. Protokol ile hizmet içi eğitim, örgün eğitimin alt yapısının iyileştirilmesi, öğretim süreçlerinin değerlendirilmesi, öğretim programının zenginleştirilmesi, öğrencilerin üniversitenin akademik ve araştırma birimlerini ziyaret etmesi ve birimlerde bulunan laboratuvarları kullanılması sağlanacaktır. Yine bu protokol kapsamında üniversite sınavına girecek öğrencilerin son sınav provaları, üniversite yerleşkesindeki salonlarda yapılarak, öğrencilerin gerçek bir sınav ortamını tecrübe etmeleri sağlanacaktır. Ayrıca üniversite ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa panel, seminer, bilim şenliği, proje, çalıştay, sergi gibi organizasyonları yapması sağlanacak, üniversitenin bilimsel araştırmalarında okullardan istifade edilebilecektir."

Ayhan, protokol ile ayrıca Sivas Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerin lisansüstü eğitimlerine destek verileceğini belirterek, "Üniversitenin atölye ve donanım imkanlarından okullar yararlandırılacak, bilimsel çalışmalarda okul-üniversite işbirliği sağlanacak, TÜBİTAK tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası düzeydeki yarışmalar, projeler, olimpiyatlar ile öğrencilerde patent/faydalı model, marka, tasarım ve ürün bilinci oluşturulmasına yönelik faaliyetlerde birlikte hareket edilecektir. Protokolün toplam süresinin 5 yıl olması planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ise eğitim kurumu olarak eğitimcilere ve gençlere her konuda destek olacaklarını vurguladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı da protokolün hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya