Sivas'ta Typ Kapsamında 866 Kişi İstihdam Edilecek
Sivas Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı okullarda çalıştırılmak üzere 866 kişi Toplum Yararına Program (TYP) kapsamındaişe alınacakİşe alınacak 866 kişi işe 9 Ekim tarihinden iş başı yapacak ve 6 Haziran 2018 tarihine kadar Milli Eğitim Müdürlüğüne...
Sivas Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı okullarda çalıştırılmak üzere 866 kişi Toplum Yararına Program (TYP) kapsamındaişe alınacak
İşe alınacak 866 kişi işe 9 Ekim tarihinden iş başı yapacak ve 6 Haziran 2018 tarihine kadar Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda çalışmaya devam edecek. 267 gün sürecek program kapsamında çalışmak isteyen 18 Eylül- 22 Eylül tarihleri arasında İşkur'a başvuru yapabilecek. İşkur'un internet sitesi üzerinden de başvurularak yapılacak. İş girecek olanlar 28 Eylül günü noter kurası ile belirlenecek. - SİVAS