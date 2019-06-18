Sivas'ta "Turna Eylem Planı Çalıştayı"

Sivas'ta, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce "Ulusal Turna Eylem Planı Çalıştayı" düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Salih Ayhan, kentteki bir otelde düzenlenen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin biyolojik bir müze olduğunu, ülkede, yaklaşık Avrupa kıtasındaki kadar bitki ve hayvan türünün yaşamasının bu coğrafi önemi ortaya koyduğunu belirtti.

Sivas'taki biyolojik çeşitliliğe ilişkin rakamlar veren Ayhan, şunları kaydetti:

"2014 yılında başlanıp 2016 yılında sona eren 'Sivas İlinin Biyoçeşitlilik İzleme Projesi' kapsamında ilimizdeki bitki ve hayvan türlerinin tespiti, nesli tehlike altında olan türler ve koruma eylem planına ihtiyaç duyulduğuna ilişkin çalışmanın tamamlanmış olması sevindiricidir. Proje kapsamında ilimizde 3 kuş türü, 3 memeli türü, 4 sürüngen türü ve 5 bitki türü izlemeye alınmıştır. Beyazbantlı dağ engereği yılanının tür koruma eylem planının yapılmış olması ve türün izlenmesi geleceğe yönelik güzel bir çalışma olacaktır. Yine daha önce hakkında herhangi bir bilimsel çalışma yapılmayan ancak var olduğu bilinen bitki türlerinden Gezertere ile ilgili eylem planı çalışmalarının yapılması da endemik türlerimize verdiğimiz önemi ortaya koymaktadır."

53 turna halkalandı

Turnaların Sivas'ta geniş bir popülasyona sahip olduğuna işaret eden Ayhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sivas, turnanın ülkemizde en yoğun bulunduğu ve ürediği yer durumunda. Planın yapıldığı ilk günden beri yapılan izleme ve envanter çalışmalarında ilimizde Tödürge, Kurugöl, Göydün, Durulmuş sazlıkları, Bingöl, Çığırgan, Sıraç, Çimen Yenice, Kaz, Aşağı Tepecik, Yukarı Tepecik, İçi Gölü gibi bölgelerde türün yuvalanma ve barınma maksatlı konakladığı görülmüştür. Ayrıca turna halkalama ve verici takılması konularında ilimizde 5 yıllık çalışmada 53 turna halkalanıp 23'üne verici takılmıştır. Sulak alanların kurutulmamasını, su rejiminin bozulmamasını, yer altı suyunun aşırı kullanımının ve saz tahribatının önüne geçilmesini, sulak alanların eko turizm amaçlı kullanılmasını, mera alanlarının tarım alanlarına dönüştürülmemesini, yapılaşmanın ve kirliliğin önlenmesini, turna üreme alanlarında kampçılık, yaylacılık gibi insan faaliyetlerinin yapılmamasını, avcılığın olmamasını diliyoruz. Bunun sonucunda Sivas'ta kuş popülasyonunu zenginleştirmek istiyoruz."

Sivas'ta 41 kişiye KKKA teşhisi konuldu

Sivas'taki Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakaları hakkında da bilgiler veren Ayhan, bazı canlı türlerin avlanması veya yok edilmesinin başka türlerin kontrolsüz çoğalmasına ve insan yaşamını tehdit etmesine neden olduğunu ifade etti.

Kene ile mücadelenin, eko sistemin sağlıklı işleyişiyle mümkün olacağını vurgulayan Ayhan, "2019 yılında Türkiye geneli 50, ilimiz genelinde ise 41 vatandaşa KKKA teşhisi konmuş, 3 vatandaşımız ise hayatını kaybetmiştir." dedi.

Programa, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av ve Yaban Hayatı Daire Başkanı Selim Karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Abdullah Koç, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Okan Gün, Doğa Araştırmaları Derneği Başkanı Osman Erdem ile çeşitli illerden uzman personel ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA