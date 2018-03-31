Sivas'ta "Türkiye Güven-Huzur Uygulaması 2018-2"

Sivas'ta yapılan " Türkiye Güven- Huzur Uygulaması 2018-2" kapsamında 5 yabancı uyruklu kişi yakalandı, 10 araç sürücüsüne de 8 bin 827 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından farklı noktalarda ve umuma açık yerlerde "Türkiye Güven-Huzur Uygulaması 2018-2" uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamada 2 bin 178 şahıs sorguladı 13 iş yeri kontrol edildi. Yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 7 kişiye gerekli idari işlem yapıldı.

Yabancı uyruklu 5 kişi yakalanarak Yabancılar Büro Amirliğine teslim edilmiştir. Basit yaralama sucundan yakalanan 1 kişiye de gerekli işlemler yapıldı.

Trafik yönünden ise 285 araç kontrol edildi ve 10 araç sürücüsüne çeşitli suçlardan 8 bin 827 lira para cezası uygulandı.