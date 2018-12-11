Sivas'ta Türk Sanat Müziği Konseri Verildi

Sivas'ta, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kursları kapsamında faaliyet gösteren Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu "Gönül Devası", adlı konser verdi.

Amatör ve gönüllülerden oluşan TSM korosu, Atatürk Kültür Merkezinde koro şefi Servet Zeki Ersoy yönetiminde solo ve koro halinde çeşitli şarkılar seslendirdi.

Yaklaşık 2 saat süren konser, ilgiyle izlendi ve büyük alkış aldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, konser sonrası ses ve saz sanatçılarını kutlayarak, koro şefi Servet Zeki Ersoy'a çiçek ve teşekkür belgesi verdi.

Konseri, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Baro Başkanı Avukat Hacı Yılmaz ve çok sayıda vatandaş, izledi.