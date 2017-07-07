Sivas'ta Türk Sağlık-Sen'den atama tepkisi



TÜRK Sağlık-Sen Sivas Şube Başkanı Kürşat Öksüm, Sağlık Bakanlığı'nın bu ay içinde yapacağı 4 bin sözleşmeli yönetici atamasının objektif olmayacağını söyledi.



Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk Sağlık-Sen'in Sivas Şube Başkanı Kürşat Öksüm, sendika binasında gerçekleştirdiği basın toplantısında sözleşmeli yönetici ataması konusunu eleştirdi.Şube Başkanı Öksüm, "Sağlık Bakanlığı bu ay içinde 4 bin sözleşmeli yöneticinin atamasını gerçekleştirecektir. Bu atamalarda ne yazık ki herhangi bir objektif kriter yoktur. Hiçbir bilgi, beceri ve sınava tabi tutulmadan kişiler sözleşmeli idareci olabilmekte ve sağlık kurum ve kuruluşlarını yönetebilmektedirler. Böyle bir sistemin sonucunda da geçmiş yıllarda fırıncı, kasap ve tıbbi cihaz şirketleri görevlilerinin kamu hastanelerinde yöneticilik yapmaları gibi kabul edilemez durumlar ortaya çıkmıştır. Bu ay yapılacak 4 bin yönetici ataması da bu manada ciddi bir sınav olarak kayıtlara geçecektir. Dahası 'Adamımız olsun, bizden olsun da çamurdan olsun' mantığının Türkiye'yi sürüklediği felaketi geçtiğimiz yıl 15 temmuz'da hep beraber görmüştük. Bu anlayışın kamudan artık tamamen temizlenmesi gerektiğini ve kamuda adaleti sağlayıp, liyakati tesis etmenin zorunluluğu artık tartışılmaz. Hükümetin birlik, beraberlik söylemlerinin lafta kalıp kalmadığını bize bir kez daha gösterme fırsatı olacaktır. Bizim talebimiz ülkemizin ve devletimizin menfaatidir. Beklentimiz ise adaletin tesis edilmesi, ehliyet, liyakat ve tecrübenin temel kriterler olmasıdır" dedi.