Sivas'ta, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı

Sivas'ta, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü nedeniyle İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve teşkilat mensupları kent meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Polis üniforması giyen çocuklar törende ilgi oldağı oldu.

Türk Polis Teşkilatının 174'üncü yıl dönümü nedeniyle İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve Emniyet teşkilatı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Heyet daha sonra, Sivas Valisi Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti.

Vali Ayhan, burada yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı. Polislik mesleğinin bir vatan sevgisi olduğunu belirten Vali Ayhan, Bir çok yeri geziyoruz. Şehit ailelerimiz oluyor. Herkes müthiş bir şekilde evlatlarının bu vatan için şehit olmalarının gururunu yaşıyorlar. Böyle bir meslek vatan sevgisi olmadan yapılacak bir meslek değildir. Emniyet mensuplarımıza ve güvenlik güçlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. İlimizin emin şehir ve huzur şehri olmasında da katkıları büyüktür dedi.

Törende, polis üniforması giyen çocuklar büyük ilgi gördü.

Kaynak: DHA