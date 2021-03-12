Sivas'ta Türk Kızılayın 5 katlı binası kütüphaneye dönüştürülecek

Sivas'ta Türk Kızılaya ait bina kütüphaneye dönüştürülecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Caddesi'nde bulunan Türk Kızılay Sivas Şubesine ait 5 katlı binanın Sivas Belediyesine kiralanması için Belediye Toplantı Salonu'nda protokol imzalandı.

İmza törenine Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Kızılay Şube Başkanı Mustafa Sarılar katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilgin, Kızılaya ait binayı kiralayarak Sivas'ın kültürüne, gençliğine hizmet edecek bir projeyi kente kazandıracaklarını belirtti.

Binada gerekli tadilatları yapacaklarını aktaran Bilgin, "Gençlerimize hizmet edecek, şehrin merkezinde 5 katlı bir kütüphane, kültür merkezi veya ihtiyaca binaen farklı fonksiyonlar yükleyerek şehrimize hizmet edecek bir eseri kazandırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Şehirdeki değerleri verimli olarak kullanmak için yoğun gayret sarf ettiklerini vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti:

"Kızılay'ın şehrin en güzel yerinde olan binasını kamu yönetiminin rantabl kullanma ilkesi gereği, Sivas'a değer katacak bir proje hazırlayarak gençlerimizin ve vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Asıl olan, bina yapmak yeni binalar kazandırmak değil, mevcut Kızılay binamızı en güzel şekilde değerlendirip, gençlerimizin hizmetine sunmaktır. Ortak akıl ve istişareyle bu şehre değer katacak, insana dokunacak insan merkezli projelerimizi hayata geçireceğiz."

Kızılay Şube Başkanı Mustafa Sarılar ise projenin gerçekleşmesinde emeği geçen Bilgin'e teşekkür etti.

Projenin kente hayırlı olmasını temenni eden Sarılar, "Amaç Sivas'a hizmet etmek, gelişimine ve büyümesine katkı sağlamak. Bu noktada ortak akıl ve istişareye önem veren bir belediye başkanımız var. Ortak payda Sivas olunca Kızılay'ımız da bu noktada gerekli destekleri verdi. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun." açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya