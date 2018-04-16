Sivas'ta Turizmde Hedef 2 Milyon Ziyaretçi

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas'ın önemli bir turizm merkezi olduğunu belirterek," Ben 2023 hedefi için turist sayısında 2 milyonu aşması gerektiğini düşünüyorum. Biz o potansiyeli taşıyoruz" dedi.

15- 22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Sivas'ta Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesinde açılış programı düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın,"Biz gerçek anlamda sahip olduklarımızın farkında değiliz. Yurt dışına gittiğimiz zaman farklı ülkelere gittiğimiz de ortalama 30-40 Euro kişi başı ücret ödeyerek tarihi eserleri incelediğimizde Sivas'ta da ne kadar bir potansiyel olduğunu görüyoruz. Bizim Sivas'ta eserlerimizi çok iyi anlatacak, bunları gerçekten süsleyerek karşı tarafa aktaracak çok iyi İngilizce bilen ve birkaç dil de bilen rehberlerimizin olması lazım.

Daha sonra emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Öcal Usta, 'Küreselleşme ve Turizm' adında bir söyleşi gerçekleştirdi. Programda 'Anadolu Selçuklu Dönemi Eserlerimizin İzinden, Sivas Çifte Minareli Medrese Bezemeleri' sergisinin açılışı yapıldı.

Programa İl Kültür Turizm Müdürü Kadir Pürlü, AK Parti Sivas İl Başkanı Ziya Şahin ve öğrenciler katıldı. - SİVAS