Sivas'ta Turizm ve İmar Çalışmaları

Sivas İl Özel İdaresi, kültürel varlıkların aslına uygun onarılması ve turizm merkezlerindeki imar sorunlarının çözümü çalışmalarını sürdürüyor.

Özel İdareden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün düzenli şehirleşmeyle geçmişe ve geleceğe dönük projeler ortaya koyduğunu belirtti.

Özel İdare olarak tarihi ve kültürel değerleri yaşatmaya gayret gösterdiklerini vurgulayan Kaya, "Yıkılan konaklarımızı restore ederek ayağa kaldırıyoruz. Sivil mimarimizi yaşatıyoruz. Kültürel varlıklarımızı yeniden var ediyor ve geleceğe taşıyoruz. Sıcak Çermik Termal Turizm Merkezinin revizesi tamamlandı. Kalkım Balıklı Kaplıca Termal Turizm Merkezi imar planı, idaremiz ve MTA arasında imzalanan sözleşme sonucunda ruhsatlandırıldı." ifadelerini kullandı.

Kaya, "Köyler Yaşamalıdır" projesiyle ilgili de çalıştıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"2018 yılı içerisinde Sivas merkez ve ilçelere bağlı 37 köyde çalışmalarımız yürütüldü. 25 köyün arazi ve imar planı tamamlanarak, 231 aile hak sahibi yapılmış ve arsa tapuları dağıtılmıştır. 22 köyde ise halihazır harita, imar planı, jeolojik-jeoteknik etüt hizmetleri ihale edilmiş olup, çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca köy gelişme alanı talebinde bulunan 9 köy de 2019 etüt ve proje kapsamına alınmıştır."

Kaynak: AA