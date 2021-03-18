Son dakika haber... Sivas'ta, Çanakkale şehitleri için lokantalarda üzüm hoşafı ve ekmek ikram edildi

Son dakika gündem haberi... Sivas'ta, Çanakkale şehitleri için lokantalarda üzüm hoşafı ve ekmek ikram edildi?SİVAS'ta Çanakkale Zaferi ve Anma Günü dolayısıyla kentteki tüm lokanta ve restoranlarda vatandaşlara üzüm hoşafı ve ekmek ikram edildi.

Sivas'ta, Çanakkale şehitleri için lokantalarda üzüm hoşafı ve ekmek ikram edildi

?SİVAS'ta Çanakkale Zaferi ve Anma Günü dolayısıyla kentteki tüm lokanta ve restoranlarda vatandaşlara üzüm hoşafı ve ekmek ikram edildi.

Sivas Valiliği öncülüğünde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehit aileleri için kahvaltı programı düzenlendi. Sivas Valiliği tarafından düzenlenen programa Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, il protokol üyeleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Kahvaltıda misafirlere Çanakkale Savaşı sırasında askerlerin günlük öğünü olan üzüm hoşafı ve ekmek ikram edildi. İkram edilen hoşafla şehit aileleri ve gaziler duygulu anlar yaşadı.Programda konuşan Vali Salih Ayhan, "Devletimiz için, bu topraklar için şehit olan tüm şehitlerimize öncelikle Rabbimden rahmet diliyorum. Rabbim cennetiyle müşerref eylesin. Rabbim, gazilerimizde sağlık, sıhhat ve afiyetler ihsan eylesin. Şehit ailelerimiz bizlere şehitlerimizin emaneti, gazilerimizde bize emanettir. Bu topraklara bedenlerinin bir kısmını feda etmişlerdir. Onlar bizim için kıymetlidirler, baş taçlarımızdırlar. Onlarla bir arada olmak, hasbihal etmek ve bu toprakları yurt tutan Çanakkale'yi geçilmez kılan bu aziz vatanı biz lütfeden şehitlerimizin ve gazilerimiz aileleri bizim ailelerimizdir. 106 yıl önce Niğbolu'dan Çanakkale'ye bu topraklar için kanını, canını feda eden ve bu toprakları bizim için anlamlı yapan aziz şehitlerimizdir. Dolayısıyla ne kadar çok onların ailelerini baş tacı yapsak, onların hizmetinde olsak hakkıdır, yeridir" dedi.

TÜM LOKANTALARDA HOŞAF VE EKMEK İKRAM EDİLDİBu arada Çanakkale Zaferi nedeniyle saat 12.00 itibariyle kentte bulunan tüm restoran ve lokantalarda vatandaşlara üzüm hoşafı ve ekmek ikram edildi. Restoranlarda önlerine hoşaf ve ekmek gelen vatandaşlar, uygulamayı önce şaşkınlıkla, ardından da memnuniyetle karşıladı.

Restoranlar ve lokantalarda üzüm hoşafı ve ekmek ikram edilen bazı vatandaşlar, uygulamayı çok beğendiklerini ve duygulandıklarını ifade etti. Bazıları da çocuk yaşta Çanakkale'ye giden ve şehit olanları rahmetle andıklarını belirterek, uygulamayı düşünenlere teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı