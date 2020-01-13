Sivas'ta tüfeğin ateş alması sonucu yaralanan kişi öldü
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Sivas'ta tüfeğin ateş alması sonucu yaralanan kişi öldü

Sivas'ın Divriği ilçesinde köpek meselesi yüzünden çıkan tartışmada tüfeğin ateş alması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

13.01.2020 13:16 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:16
Sivas'ta tüfeğin ateş alması sonucu yaralanan kişi öldü

'ın Divriği ilçesinde köpek meselesi yüzünden çıkan tartışmada tüfeğin ateş alması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Kesme köyünde çobanlık yapan C.K. (22), aynı köyde yaşayan Cihat Arı (30) ile köpek meselesi yüzünden tartıştı.

Tartışma kavgaya dönüştü ve C.K'nin üzerindeki tüfeğin ateş alması sonucu Arı, ağır yaralandı.

Erzincan İliç Devlet Hastanesine kaldırılan Arı, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

C.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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