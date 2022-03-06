Sivas'ta trenin devrilen 7 vagonu kaldırıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'ta trenin devrilen 7 vagonu kaldırıldı

Demirören Haber Ajansı, Hüsnü Ümit Avcı - Güncel
 - Güncelleme:
Sivas'ta trenin devrilen 7 vagonu kaldırıldı

SİVAS'ın Divriği ilçesinde yük treninin devrilen 7 vagonu, 12 saat süren çalışmanın ardından kaldırıldı.

SİVAS'ın Divriği ilçesinde yük treninin devrilen 7 vagonu, 12 saat süren çalışmanın ardından kaldırıldı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Divriği ilçesi, Maden Mahallesi'nde meydana geldi. Divriği'den Malatya'ya giden ve demir cehveri taşıyan yük treninin 7 vagonu devrildi. Tren seferleri geçici süreyle durduruldu. TCDD ekipleri de yaklaşık 12 saat süren çalışmanın ardından devrilen vagonları kaldırdı. Tren seferlerinin ray onarım işlemleri sonrası başlayacağı bildirildi.


Sivas'ta trenin devrilen 7 vagonu kaldırıldı

Sivas'ta trenin devrilen 7 vagonu kaldırıldı

Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Güncel

Tren, Kaza, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title