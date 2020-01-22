Sivas'ta traktörün devrilmesiyle mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
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Sivas'ta traktörün devrilmesiyle mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bölgede mahsur kalan 3 kişi, 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

22.01.2020 10:53 | Son Güncelleme: 22.01.2020 10:58
Sivas'ta traktörün devrilmesiyle mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

'ın ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bölgede mahsur kalan 3 kişi, 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı.


Suşehri ilçesi köyü Göynük mezrası yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör şarampole devrildi. Devrilen traktörde bulunan 3 kişi, karla kaplı köy yolunda mahsur kaldı. Durumun Suşehri İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekiplerine bildirilmesi üzerine ekipler harekete geçti. Ekipler yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu bölgeye ulaştı. Mahsur kalan 3 kişi, ekiplerin yol açma çalışması sonrası kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - SİVAS

Kaynak: İHA
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