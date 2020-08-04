Sivas'ta traktörün altında kalan sürücü yaralandı Sivas'ın Şarkışla ilçesinde traktörün altında kalan sürücü yaralandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde traktörün altında kalan sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kalaycık köyünde 58 HC 257 plakalı traktörüyle tarlasında çalışan 63 yaşındaki Ahmet Karaca, arıza yapan aracını kontrol etmek için traktörden indi. Karaca, arızayı kontrol ederken vitesin boşta kalması dolayısıyla hareket eden traktörün altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan Karaca, ilk müdahalesinin ardından Sivas'a sevk edildi.

Kaynak: AA