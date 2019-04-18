Sivas'ta Traktörlere Sıkı Denetim

Sivas'ta traktörlerin neden olduğu kazaların asgariye indirilmesi için traktörlere yönelik denetimler arttırıldı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, Siva'ta tarımsal faaliyetlerin başlaması ile olası traktör kazalarının yaşanmaması ve asgariye indirilmesi için tedbir ve denetimlerini arttırdı. Konuyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, traktör sürücülerinin trafiğe çıkarken dikkat etmeleri gerekenler hatırlatıldı. Yapılan açıklamada; "Traktör römorklarına arkadan çarpmayı önleyecek ve altına girmeyi önleyecek arka ve yan koruma çerçevesi ile özellikle geceleri görünürlüğü ve fark edilmeyi arttırıcı arka işaret levhası ve reflektörlerinin; mevzuatta belirtilen standartlarda ve görünürlüklerinin tam olması gerekmektedir. Traktörlerde ön ve arka ışık donanımlarının yanı sıra flaşörlü, yanıp sönen, sarı ışıklı, dönerli, uyarı lambası bulundurması gerekmektedir. Römorklar ve bağlantı ekipmanlarının uygunsuz ve görüşü engelleyecek şekilde yüklenmemesi gerekmektedir. Traktörlerde yolcu taşınmaması gerekmektedir. Fenni muayene ve zorunlu mali sorumluluk sigortalarının olması gerekmektedir. Zorunlu olmadıkça gece yolculuk yapılmaması, yapılması durumunda ise sağ banketlerin kullanılması gerekmektedir. Dönüşler yapılırken daha dikkatli ve duyarlı yapılması kaza riskini azaltacaktır." Denildi. Açıklama ayrıca oluşabilecek trafik kazalarının minimum seviyeye indirilebilmesi için, trafik denetimlerinin kararlılıkla devam edileceği hatırlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA