Sivas'ta traktör devrildi: 4 yaralı
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Sivas'ta traktör devrildi: 4 yaralı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta traktör devrildi: 4 yaralı
13.09.2020 16:55 | Son Güncelleme: 13.09.2020 16:59

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

S.B. (60) yönetimindeki 58 AVM 028 plakalı traktör, Akseki köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile traktörde bulunan B.B. (55), C.G. (83) ve H.B. (64) yaralandı.

Koyulhisar İlçe Hastanesine kaldırılan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan B.B. Sivas'a sevk edildi.

Kaynak: AA

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