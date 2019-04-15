Sivas'ta Traktör Devrildi: 3 Yaralı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
C.Ş (15) yönetimindeki 58 EN 639 plakalı traktör, D-100 kara yolunun Esenyaka köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak devrildi.
Kazada sürücü ile traktörde bulunan Hüseyin K. (16) ve Efe Ş. (16) yaralandı.
Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Efe Ş, Sivas'a sevk edildi.
Kaynak: AA