Sivas'ta Traktör Devrildi: 10 Yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

Kaza, Gürün ilçesi Yaylacık köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İ.S. yönetimindeki mevsimlik işçileri taşıyan 58 PB 772 plakalı traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada traktör şoförü İ.S. ile traktörün römorkunda bulunan aynı aileden 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS