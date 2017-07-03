Sivas'ta Traktör Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı.



Mehmet Zicin (29) yönetimindeki 58 YA 934 plakalı traktör, Çakmak köyü Çakmakbeli mevkisinde devrildi. Kazada traktörde bulunanlardan Zeynep Çelebi (10) olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Mehmet Zicin ile Ahmet Zicin (56) ve Hamide Çelebi (23) yaralandı.



Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hamide Çelebi Sivas'a sevk edildi.