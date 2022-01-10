Sivas'ta trafikte drift yapan sürücüye 11 bin 340 lira ceza kesildi - Haberler
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Sivas'ta trafikte drift yapan sürücüye 11 bin 340 lira ceza kesildi

Sivas'ta trafikte drift yapan sürücüye 11 bin 340 lira ceza kesildi
AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Sivas'ta drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 11 bin 340 lira ceza uygulandı.

SİVAS (AA) - Sivas'ta drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 11 bin 340 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sivas Lisesi Kavşağı'nda drift yapan sürücüyü Kent Güvenlik Sistemi (KGS) kameralarından tespit etti.

Polis, araç sürücüsüne trafiği tehlikeye düşürmekten 11 bin 340 lira para cezası kesti.

Sürücünün ehliyetine 8 ay süreyle el konuldu.

AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri

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