Sivas'ta trafik uyarı ve işaretleri yenileniyor

16.09.2019 17:28

Sivas'ta okul önlerindeki trafik uyarı ve işaretlerinin yenilenmesi için çalışma başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrenci ve öğretmenlerin okul giriş-çıkışlarında trafik güvenliğini sağlamak adına Sivas Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü çalışma başlattı.

2019'un "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesinin ardından şehir genelindeki tüm yaya geçitleri ve trafik uyarı işaretlerinde yenileme çalışması başlatan ekipler, eğitim kurumları çevresinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.



Okul öncesi, ilk ve orta öğretim kurumlarının önlerinde bulunan yaya geçidi ve uyarıcı yol çizgilerini yenileyen ekipler, trafik akışını rahatlamak ve yayaların karşıdan karşıya daha güvenli geçişlerini sağlamak için belirli plan ve program çerçevesinde çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA