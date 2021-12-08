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Sivas'ta trafik kazasında 5 öğretmen yaralandı

Sivas'ta trafik kazasında 5 öğretmen yaralandı
AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 öğretmen yaralandı.

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 öğretmen yaralandı.

Beypınar Köyü İlk/Ortaokulu'nda görevli öğretmen C.C. (27) yönetimindeki 58 EA 590 plakalı otomobil, köy yakınlarında Kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile aynı okulda görev yapan öğretmenler S.T. (26), A.A. (23), D.A. (26) ve F.A. (32) yaralandı.

Gürün Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sivas'ta trafik kazasında 5 öğretmen yaralandı

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AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri

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