Sivas'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Haberler
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Sivas'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel
Sivas'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

ANKARA (AA) - Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

U.U'nun kullandığı 34 LAL 32 plakalı otomobil, Sivas- Ankara kara yolu Sultanşehir Bulvarı Adliye kavşağında, H.A. idaresindeki 58 TL 886 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki S.U. (44), Z.U. (21) ve A.A. (34) yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan H.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sivas'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri
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