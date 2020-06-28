Sivas'ta trafik kazası: 7 yaralı
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Sivas'ta trafik kazası: 7 yaralı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Sivas'ta trafik kazası: 7 yaralı
28.06.2020 03:25 | Son Güncelleme: 28.06.2020 04:03

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Şahabettin Elbay yönetimindeki 34 BRR 203 plakalı otomobil ile Ayşe Kaya idaresindeki 58 DB 211 plakalı otomobil, Kadı Burhanettin Mahallesi Eski Stadyum Kavşağı'nda çarpıştı.

Bilgi verilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Kazada sürücüler ile Kaya'nın otomobilinde bulunan Nisanur Kaya, Merve Başak, Begüm Topçu, Şeyma Kaya ve Damla Topçu yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

Manşet

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